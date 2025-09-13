Аэропорт Геленджика приостановил прием рейсов из-за непогоды
Аэропорт Геленджика в Краснодарском крае временно прекратил прием рейсов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила Южная транспортная прокуратура.
В авиагавани рассказали, что до этого два рейса «Аэрофлота» из Москвы – SU1154 и SU1148 – из-за сильного северо-восточного ветра были направлены в Минеральные Воды.
В администрации аэропорта подчеркнули, что безопасность полетов является приоритетом для сотрудников авиагавани и авиакомпаний.
Утром 13 сентября сообщалось, что аэропорты Ярославля и Волгограда возобновили работу после временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов. В период их действия один самолет в Волгограде был отправлен на запасной аэродром.