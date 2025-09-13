Собянин: салюта в Москве на День города не будет

В 2025 г. Москва отмечает 878-летие. В рамках празднования запланировано около 130 мероприятий. В ночь с 13 на 14 сентября график работы наземного транспорта будет продлен. Так, 17 трамвайных маршрутов будут курсировать до 02:00, а количество ночных маршрутов составит 18.