Главная / Общество /

Собянин: салюта в Москве на День города не будет

Ведомости

В Москве не запустят праздничный фейерверк в честь Дня города, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Нет, не будет», – сказал градоначальник, отвечая на вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).

13 сентября президент России Владимир Путин поздравил москвичей и гостей столицы с праздником, назвав Москву одним из лучших городов планеты. По словам главы государства, столица олицетворяет судьбу и историческую миссию России.

Президент отметил, что Москва обладает богатым духовным, культурным и трудовым наследием и является флагманом развития страны.

«Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик, уверенно держит курс в будущее», – подчеркнул Путин.

Лидер РФ выразил уверенность, что у Москвы есть все возможности для достижения новых рубежей и долгосрочного развития.

В 2025 г. Москва отмечает 878-летие. В рамках празднования запланировано около 130 мероприятий. В ночь с 13 на 14 сентября график работы наземного транспорта будет продлен. Так, 17 трамвайных маршрутов будут курсировать до 02:00, а количество ночных маршрутов составит 18.

