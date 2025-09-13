Газета
Главная / Общество /

При взрыве на рельсах в Орловской области погибли росгвардейцы

Движение поездов организовано по альтернативному маршруту
Ведомости

Двое сотрудников Росгвардии погибли в результате взрыва на рельсах в Орловской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Еще один сотрудник Росгвардии находится в тяжелом состоянии.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям региона.

В орловском управлении Росгвардии подтвердили гибель сотрудников, пишет «РИА Новости». Семьям погибших росгвардейцев будет оказана необходимая помощь и поддержка, добавили в ведомстве.

На железнодорожных путях в Орловской области, где произошел взрыв, предположительно было обнаружено три взрывных устройства. Они были найдены в ходе проверки рельсов.

Из-за проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка было задержано движение 11 поездов. Московская железная дорога позже сообщила, что для поездов дальнего следования организовано движение по альтернативному маршруту на период проведения оперативных мероприятий. Пассажиров, задержанных в пути более 4 часов, а также тех, кто ждут выезда на вокзалах, обеспечат питанием.

