При взрыве на рельсах в Орловской области погибли росгвардейцы

Из-за проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка было задержано движение 11 поездов. Московская железная дорога позже сообщила, что для поездов дальнего следования организовано движение по альтернативному маршруту на период проведения оперативных мероприятий. Пассажиров, задержанных в пути более 4 часов, а также тех, кто ждут выезда на вокзалах, обеспечат питанием.