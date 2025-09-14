Газета
После взрыва на железной дороге в Орловской области задерживаются 17 поездов

После взрыва на железной дороге в Орловской области 17 поездов идут с отставанием от графика. Как сообщила Федеральная пассажирская компания, поезда пустили по альтернативному маршруту из-за оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка.

Задерживаются поезда: № 742 Белгород – Москва, № 30 Белгород – Санкт-Петербург, № 82 Белгород – Санкт-Петербург, № 84 Адлер – Москва, № 106 Орел – Москва, № 72 Белгород – Москва, № 76 Белгород – Москва, № 566 Минеральные Воды – Москва, № 143 Москва – Кисловодск, № 119 Санкт-Петербург – Белгород, № 359 Калининград – Адлер, № 75 Москва – Белгород; № 71 Москва – Белгород, № 109 Москва – Анапа, № 535 Смоленск – Анапа, № 105 Москва – Курск, № 83 Москва – Адлер.

При взрыве на путях погибли два человека. При проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, одно из них сдетонировало. В результате погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии.

