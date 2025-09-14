МВД: Telegram стал главным каналом вербовки подростков преступниками
Секретные чаты, закрытые каналы с вакансиями и боты-вербовщики в Telegram стали основными каналами вербовки детей и подростков в преступную деятельность. Согласно материалам МВД РФ, мессенджер является главной площадкой для этих целей, где создаются анонимные группы с обсуждением незаконного заработка, пишет ТАСС.
В материалах ведомства указывается, что каналами вовлечения в преступную деятельность также являются автоматизированные боты, рассылающие предложения о работе, и чаты знакомств. К другим опасным площадкам относятся социальные сети VK и ОК, форумы теневого интернета, игровые чаты и голосовые серверы Discord.
Также отмечается, что мошенники могут искать несовершеннолетних работников в WhatsApp или Signal, рассылая сообщения с предложениями подработать как от имени знакомых, так и анонимно.