Умер третий раненный при взрыве на ж/д путях в Орловской области росгвардеец
В больнице скончался сотрудник Росгвардии, который был ранен в результате взрыва на железной дороге в Орловской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. До этого при детонации взрывного устройства погибли два росгвардейца, третий сотрудник находился в тяжелом состоянии.
Правительство региона окажет необходимую помощь семьям погибших сотрудников Росгвардии, сообщил Клычков. Он добавил, что совместно с администрациями муниципалитетов ночью была организована автобусная перевозка пассажиров остановившихся поездов в обход поврежденного железнодорожного участка.
Взрыв на рельсах в Орловской области произошел 13 сентября, было известно о двух погибших. Сообщалось, что при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, одно из них сдетонировало.
По данным ФПК, после взрыва 17 поездов идут с отставанием от графика, поезда пустили по альтернативному маршруту из-за оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка.