Умер третий раненный при взрыве на ж/д путях в Орловской области росгвардеец

В больнице скончался сотрудник Росгвардии, который был ранен в результате взрыва на железной дороге в Орловской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. До этого при детонации взрывного устройства погибли два росгвардейца, третий сотрудник находился в тяжелом состоянии.