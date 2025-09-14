В аэропорту Саранска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Саранска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры утром 14 сентября вводились для обеспечения безопасности полетов и действовали более одного часа.
В этот же день приостанавливал работу аэропорт Нижнего Новгорода, сейчас ограничения также сняты. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил об отражении утренней атаки беспилотника над промзоной одного из округов Нижегородской области. По предварительной информации властей, последствия не зафиксированы. В «Пулково» в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.