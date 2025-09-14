Пропавший в Иркутске судья Курц найден погибшим
Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц, который пропал в Иркутске в начале сентября, погиб. Об этом сообщает Telegram-канал инстанции.
«С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.
Прощание с судьей состоится 16 сентября на Смоленском кладбище, добавили в суде.
Курца назначили на должность судьи в ноябре 2023 г. 8 сентября стало известно, что правоохранительные органы ведут его поиски, а пропал мужчина 3 сентября. По словам местных жителей, в последний раз они видели Курца на мосту через Ангару.