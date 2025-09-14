Газета
Главная / Общество /

В МВД призвали не игнорировать автоматические уведомления приложений

Ведомости

Компании отправляют пользователям приложений и сервисов автоматические уведомления по нескольким причинам, не следует игнорировать такие сообщения, предупреждает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения или предупреждения о подозрительной активности никогда не появляются без достаточных оснований, отмечают в управлении. Там назвали три главных причины, по которым людям отправляют такие уведомления. В том числе компании рассылают письма для безопасности пользователя и сохранения репутации, которая может пострадать при взломе аккаунта. Компании в сфере финансов и IT инвестируют «миллионы» в системы безопасности, чтобы люди продолжали им доверять, отметили в МВД. 

Еще одна причина рассылки уведомлений – снижение финансовых потерь. Мошеннические операции, кража данных и несанкционированный доступ, как указали в киберполиции, влекут за собой прямые убытки как для пользователя, так и для компании, поэтому она стремится не допустить таких инцидентов на ранней стадии.

10 сентября в УБК МВД РФ сообщили, что мошенники обманывают вдов участников спецоперации, похищая деньги под предлогом помощи в получении выплат и наград. Затем член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что мошенники начали использовать схему, в рамках которой они просят жертву пройти оцифровку кадровых данных через фейковый бот портала «Госуслуги». Схема предполагает, что жертва передаст преступникам ключи, пароли или другие идентификаторы. С их помощью мошенники взламывают аккаунты в Telegram.

