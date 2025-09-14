В МВД призвали не игнорировать автоматические уведомления приложений

Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения или предупреждения о подозрительной активности никогда не появляются без достаточных оснований, отмечают в управлении. Там назвали три главных причины, по которым людям отправляют такие уведомления. В том числе компании рассылают письма для безопасности пользователя и сохранения репутации, которая может пострадать при взломе аккаунта. Компании в сфере финансов и IT инвестируют «миллионы» в системы безопасности, чтобы люди продолжали им доверять, отметили в МВД.