Многоженцу Сухову в деле о развратных действиях присвоили статус подозреваемого
Жителю Владимирской области Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого по уголовному делу о развратных действиях. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Александр Почуев.
«Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого», – сказал защитник.
Почуев в своем Telegram-канале также рассказал, что 14 сентября Сухов дал развернутые показания на допросе в отделе СК, «подтверждающие его невиновность и оговор со стороны дочери под воздействием представителей ток-шоу». Адвокат заявил ходатайства о проведении очной ставки отца с дочерью, также защитой заявлено ходатайство о проведении экспертизы образцов крови и волос дочери на предмет выявления следов употребления наркотических и психоактивных веществ.
Следственный комитет во Владимирской области ранее на этой неделе сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении жителя региона Ивана Сухова. Его подозревают в совершении развратных действий (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Там добавили, что решение о наличии оснований для предъявления обвинения будет принято по результатам проведения расследования.
Сухов получил известность после интервью в декабре 2024 г., где рассказал, что живет в Москве с тремя женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире. Он утверждал, что зарабатывает достаточно, чтобы содержать семью. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказывала изданию, что, посетив семью, нарушений прав детей не выявила. Она отмечала, что оценка морально-этической стороны поведения Сухова и его жен не входит в ее компетенцию.