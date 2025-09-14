Многоженцу Сухову в деле о развратных действиях присвоили статус подозреваемого

Сухов получил известность после интервью в декабре 2024 г., где рассказал, что живет в Москве с тремя женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире. Он утверждал, что зарабатывает достаточно, чтобы содержать семью. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказывала изданию, что, посетив семью, нарушений прав детей не выявила. Она отмечала, что оценка морально-этической стороны поведения Сухова и его жен не входит в ее компетенцию.