В Генпрокуратуре объяснили признание «Репортеров без границ» нежелательными в РФ
Организацию «Репортеры без границ»
[«Репортеры без границ»] ведут системную работу на российском направлении, распространяя западные клише об ущемлении прав на свободу выражения, преследовании независимых СМИ и журналистов», – сказал он на брифинге в ЦИК РФ (цитата по «Интерфаксу»).
Жафяров добавил, что с начала этого года нежелательными в России признаны 62 иностранные организации.
«Репортеры без границ» – международная неправительственная организация, созданная в 1985 г. для защиты журналистов, которые подвергаются преследованию за выполнение своей работы. Организация базируется в Париже.
Минюст включил «Репортеров без границ» в свой перечень нежелательных организаций 14 августа, Генпрокуратура РФ признала деятельность НПО нежелательной на территории России 23 июля.