В Генпрокуратуре объяснили признание «Репортеров без границ» нежелательными в РФ

Организацию «Репортеры без границ» (организация признана нежелательной на территории РФ) признали нежелательной в России из-за «клише об ущемлении прав журналистов». Об этом заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.

[«Репортеры без границ»] ведут системную работу на российском направлении, распространяя западные клише об ущемлении прав на свободу выражения, преследовании независимых СМИ и журналистов», – сказал он на брифинге в ЦИК РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Жафяров добавил, что с начала этого года нежелательными в России признаны 62 иностранные организации.

«Репортеры без границ» – международная неправительственная организация, созданная в 1985 г. для защиты журналистов, которые подвергаются преследованию за выполнение своей работы. Организация базируется в Париже.

Минюст включил «Репортеров без границ» в свой перечень нежелательных организаций 14 августа, Генпрокуратура РФ признала деятельность НПО нежелательной на территории России 23 июля.

