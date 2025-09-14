В Генпрокуратуре объяснили признание «Репортеров без границ» нежелательными в РФ

Организацию «Репортеры без границ» (организация признана нежелательной на территории РФ) признали нежелательной в России из-за «клише об ущемлении прав журналистов». Об этом заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.