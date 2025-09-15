ВТБ: мошенники под видом школьных психологов стали рассылать фишинговые ссылки

Схема продолжается и после кражи указанных сведений. Аферисты запугивают детей и их родителей тем, что им грозит уголовное преследование за якобы совершение преступных действий от их имени. Мошенники также говорят своим жертвам об утечке данных. Они заставляют школьников и их родителей записать на видео «проверку дома», которая включает сбор ценных вещей и денег для передачи лже-курьеру.