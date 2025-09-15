Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ВТБ: мошенники под видом школьных психологов стали рассылать фишинговые ссылки

Ведомости

Злоумышленники представляются школьными психологами и предлагают пройти по ссылке тестирование, в результате чего получают данные личных аккаунтов пользователя или данные банковских карт, сообщила пресс-служба ВТБ.

Схема продолжается и после кражи указанных сведений. Аферисты запугивают детей и их родителей тем, что им грозит уголовное преследование за якобы совершение преступных действий от их имени. Мошенники также говорят своим жертвам об утечке данных. Они заставляют школьников и их родителей записать на видео «проверку дома», которая включает сбор ценных вещей и денег для передачи лже-курьеру.

В ВТБ отметили, что подобная схема с участием якобы школьных психологов была распространена летом, во время вступительных экзаменов. Аферисты тогда собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для «характеристики ученика». Таким образом они получали доступ к личным кабинетам граждан в различных сервисах.

12 сентября в МВД России предупредили, что мошенники в своих схемах часто используют поддельные документы на сайтах объявлений. По этой причине не стоит доверять фото пользователей с паспортом и переводить денежные средства без проверки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её