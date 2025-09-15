Сотрудники ФСБ пресекли деятельность МФО по переводу денег за рубеж

По данным следствия, организатором выступил гражданин Латвии, который с 2022 по 2024 г. был бенефициаром международного холдинга и дал руководителям финансовых организаций указания по незаконному выводу средств. Двое обвиняемых систематически переводили деньги на нужды ВСУ и предоставляли им транспорт для совершения терактов на территории России.