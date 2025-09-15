Газета
Общество

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность МФО по переводу денег за рубеж

Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали участников преступной схемы, которые, работая в микрокредитных организациях в Московской, Ленинградской и Самарской областях, незаконно вывели за рубеж более 2,5 млрд руб., сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, организатором выступил гражданин Латвии, который с 2022 по 2024 г. был бенефициаром международного холдинга и дал руководителям финансовых организаций указания по незаконному выводу средств. Двое обвиняемых систематически переводили деньги на нужды ВСУ и предоставляли им транспорт для совершения терактов на территории России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за переводы денежных средств с использованием подложных документов, неправомерный оборот средств платежей и содействие террористической деятельности.

10 сентября ФСБ сообщила о задержании в Крыму агента разведки украинского минобороны, который собирал и передавал данные о российских военнослужащих и объектах противовоздушной обороны (ПВО). Украинские военные могли использовать эти данные для совершения диверсий и нанесения ударов по объектам.

