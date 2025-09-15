Задержаны подозреваемые по делу о гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе

Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемых по уголовному делу о гибели и травмировании людей на канатной дороге на горе Эльбрус. По версии следствия, директор и главный инженер ООО «МКД Эльбрус» отвечали за обслуживание оборудования и безопасность услуг.