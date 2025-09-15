Задержаны подозреваемые по делу о гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе
Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемых по уголовному делу о гибели и травмировании людей на канатной дороге на горе Эльбрус. По версии следствия, директор и главный инженер ООО «МКД Эльбрус» отвечали за обслуживание оборудования и безопасность услуг.
Авария произошла 12 сентября, в результате чего погибли три человека, еще несколько граждан получили различные травмы. Следователи установили, что оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировало «МКД Эльбрус». Были опечатаны технические помещения станций и прекращена эксплуатация дороги на всем протяжении трассы.
Продолжается производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что с ролика одной из опор сошел трос канатной дороги.