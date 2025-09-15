Участницы Pussy Riot получили от 8 до 13 лет колонии по делу о фейках об армии
Басманный районный суд Москвы заочно вынес приговор участницам группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Мария Алехина получила 13 лет колонии общего режима, Тасо Плетнер – 11 лет. Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова приговорены к 8 годам лишения свободы.
Суд также запретил Алехиной и Плетнер администрировать интернет-сайты в течение пяти лет, Борисовой, Буркот и Петровой – четырех лет.
Все они признаны виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
30 января сообщалось, что МВД объявило в международный розыск еще одну участницу Pussy Riot, Надежду Толоконникову