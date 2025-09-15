Участницы Pussy Riot получили от 8 до 13 лет колонии по делу о фейках об армии

30 января сообщалось, что МВД объявило в международный розыск еще одну участницу Pussy Riot, Надежду Толоконникову (считается в России иноагентом) . В ноябре 2023 г. Мосгорсуд заочно арестовал ее по делу об оскорблении чувств верующих. Максимальное наказание по этой статье – три года лишения свободы. Поводом стали публикации активистки в соцсетях.