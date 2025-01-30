МВД объявило в международный розыск участницу Pussy Riot Толоконникову

В 2012 г. участницы Pussy Riot Толоконникова и Мария Алехина были осуждены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый «панк-молебен», который участницы в балаклавах устроили в конце февраля 2012 г. в храме Христа Спасителя в Москве.