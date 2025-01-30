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МВД объявило в международный розыск участницу Pussy Riot Толоконникову

Ведомости

Участницу арт-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (считается в России иноагентом) объявили в международный розыск, следует из базы МВД России.

По какой статье разыскивается Толоконникова, не уточняется. 

Мосгорсуд в ноябре 2023 г. заочно арестовал Толоконникову по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. Максимальное наказание по статье – три года лишения свободы. Поводом стали публикации активистки в соцсетях, писал ТАСС. О каких именно постах идет речь, не уточнялось. 

В 2012 г. участницы Pussy Riot Толоконникова и Мария Алехина были осуждены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый «панк-молебен», который участницы в балаклавах устроили в конце февраля 2012 г. в храме Христа Спасителя в Москве.

В декабре 2013 г. Госдумой была объявлена амнистия в связи с 20-летием Конституции РФ, и они вышли на свободу. В июне того же года Госдума приняла закон о наказании за оскорбление чувств верующих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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