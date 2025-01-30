МВД объявило в международный розыск участницу Pussy Riot Толоконникову
Участницу арт-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову
По какой статье разыскивается Толоконникова, не уточняется.
Мосгорсуд в ноябре 2023 г. заочно арестовал Толоконникову по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. Максимальное наказание по статье – три года лишения свободы. Поводом стали публикации активистки в соцсетях, писал ТАСС. О каких именно постах идет речь, не уточнялось.
В 2012 г. участницы Pussy Riot Толоконникова и Мария Алехина были осуждены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый «панк-молебен», который участницы в балаклавах устроили в конце февраля 2012 г. в храме Христа Спасителя в Москве.
В декабре 2013 г. Госдумой была объявлена амнистия в связи с 20-летием Конституции РФ, и они вышли на свободу. В июне того же года Госдума приняла закон о наказании за оскорбление чувств верующих.