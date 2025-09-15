Котяков обозначил необходимость выдачи статуса многодетных для всей семьи
Многодетные семьи должны в полном составе получать соответствующие удостоверения, даже если один из родителей не имеет постоянной прописки в регионе проживания, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Х Всероссийской неделе охраны труда.
«Это приводит к тому, что отец, прописанный у родителей в другом регионе либо в своей квартире, не включается в состав семьи и, соответственно, не включается в удостоверение многодетной семьи», – сказал глава Минтруда РФ (цитата по ТАСС). Такая система, подчеркнул он, лишает его федеральных и региональных мер поддержки.
Котяков также рассказал, что уже в 17 регионах внесли изменения в законодательство. В соответствии с этими поправками семья может получить удостоверения, если не менее одного члена семьи зарегистрировано в субъекте.
11 сентября министр обозначил, что изменения также готовятся в программе материнского капитала. Он рассказал, что она требует модернизации, так как эффект этой меры поддержки в России ослабевает. «Мы сейчас прорабатываем с коллегами при участии Совета Федерации возможные подходы с учетом поддержки вторых и последующих рождений», – отметил тогда глава ведомства.