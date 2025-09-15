Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Котяков обозначил необходимость выдачи статуса многодетных для всей семьи

Ведомости

Многодетные семьи должны в полном составе получать соответствующие удостоверения, даже если один из родителей не имеет постоянной прописки в регионе проживания, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Х Всероссийской неделе охраны труда.

«Это приводит к тому, что отец, прописанный у родителей в другом регионе либо в своей квартире, не включается в состав семьи и, соответственно, не включается в удостоверение многодетной семьи», – сказал глава Минтруда РФ (цитата по ТАСС). Такая система, подчеркнул он, лишает его федеральных и региональных мер поддержки.

Котяков также рассказал, что уже в 17 регионах внесли изменения в законодательство. В соответствии с этими поправками семья может получить удостоверения, если не менее одного члена семьи зарегистрировано в субъекте.

11 сентября министр обозначил, что изменения также готовятся в программе материнского капитала. Он рассказал, что она требует модернизации, так как эффект этой меры поддержки в России ослабевает. «Мы сейчас прорабатываем с коллегами при участии Совета Федерации возможные подходы с учетом поддержки вторых и последующих рождений», – отметил тогда глава ведомства.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её