Путин по видеосвязи открыл региональные объекты Роспотребнадзора
Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии объектов Роспотребнадзора в регионах, сообщила пресс-служба Кремля. В начале видеоконференции он поздравил работников ведомства с Днем образования государственной санитарно-эпидемиологической службы.
«В России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально важно, продолжает динамично развиваться», – сказал глава государства.
Президент напомнил о периоде пандемии коронавируса в России, когда действия сотрудников Роспотребнадзора также сыграли свою роль в борьбе с инфекцией. Основными принципами работы ведомства он назвал профилактику и предупреждение рисков. Затем Путин передал слово руководителю надзорной службы Анне Поповой для доклада о мероприятиях в сфере обеспечения защиты населения от новых угроз.
О планах главы государства по открытию объектов 15 сентября рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Они появятся в Мариуполе и Волновахе в Донецкой народной республике, а также в Оренбургской области, Воронеже, Симферополе и Волгограде. Вице-премьер Татьяна Голикова, по словам Пескова, также должна выступить с докладом о регулировании в области биобезопасности и о системе мониторинга биологических угроз.