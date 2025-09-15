Путин по видеосвязи открыл региональные объекты Роспотребнадзора

О планах главы государства по открытию объектов 15 сентября рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Они появятся в Мариуполе и Волновахе в Донецкой народной республике, а также в Оренбургской области, Воронеже, Симферополе и Волгограде. Вице-премьер Татьяна Голикова, по словам Пескова, также должна выступить с докладом о регулировании в области биобезопасности и о системе мониторинга биологических угроз.