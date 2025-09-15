Газета
Главная / Общество /

Кабмин одобрил ужесточение наказания за дезертирство для экс-заключенных

Ведомости

Правительство России одобрило законопроект, ужесточающий наказание для бывших заключенных, которые заключили контракт с Минобороны РФ и нарушили его условия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания комиссии по законопроектной деятельности.

Согласно поправкам, предлагается ужесточить ст. 337, 338 и 339 УК РФ, касающиеся самовольного оставления воинской части, дезертирства и уклонения от исполнения обязанностей военной службы. Для экс-заключенных, подписавших контракт, за самовольное оставление части предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

10 сентября стало известно, что военные суды смогут рассматривать дела в отношении апатридов – лиц без гражданства. Это связано с указом президента Владимира Путина от 7 июля 2025 г., который разрешил таким лицам заключать контракты для прохождения службы в Вооруженных силах и воинских формированиях.

