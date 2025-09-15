Кабмин одобрил ужесточение наказания за дезертирство для экс-заключенных

10 сентября стало известно, что военные суды смогут рассматривать дела в отношении апатридов – лиц без гражданства. Это связано с указом президента Владимира Путина от 7 июля 2025 г., который разрешил таким лицам заключать контракты для прохождения службы в Вооруженных силах и воинских формированиях.