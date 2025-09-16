Газета
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ на 63,8% за неделю

В России зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) не гриппозной этиологии. За прошедшую неделю зарегистрировано более 696 000 случаев, что на 63,8% больше показателей неделей ранее. Среди школьников рост составил почти в два раза, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что подобная динамика характерна для данного периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских коллективов.

В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито уже свыше 10 млн граждан.

Также продолжается рост заболеваемости COVID-19, однако уровень остается низким: за неделю в стране зарегистрировано более 15 000 случаев.

Роспотребнадзор призвал граждан учитывать сезонный рост респираторных инфекций и соблюдать меры профилактики: по возможности избегать мест скопления людей, ограничивать контакты при признаках недомогания, чаще проветривать помещения и мыть руки или обрабатывать их антисептиком. При первых симптомах болезни в ведомстве рекомендуют оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

В начале сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова указала, что коронавирус стал сезонным заболеванием. В то же время специалисты наблюдают за ним гораздо тщательнее, чем за другими респираторными сезонными вирусами.

