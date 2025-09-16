Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ на 63,8% за неделю

В России зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) не гриппозной этиологии. За прошедшую неделю зарегистрировано более 696 000 случаев, что на 63,8% больше показателей неделей ранее. Среди школьников рост составил почти в два раза, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.