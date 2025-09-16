Генпрокуратура решила конфисковать имущество экс-госсекретаря Дагестана
Генпрокуратура России хочет обратить в доход государства более пятидесяти объектов недвижимости, принадлежащих бывшему государственному секретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и 16 его близким родственникам. Общая стоимость имущества в самой республике, Ставропольском крае и престижных районах Москвы оценивается надзорным ведомством в 500 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».
Прежде у Магомед-Султана Магомедова были конфискованы объекты бывшего госпредприятия «Дагнефтепродукт», которое занимается транспортировкой нефти через морской торговый порт Махачкалы.
Новый антикоррупционный иск к Магомед-Султану Магомедову был инициирован генпрокурором Игорем Красновым и подан 11 сентября в Советский районный суд Махачкалы. В документе указывается, что, возглавляя с 1991 г. дагестанское государственное объединение «Дагнефтепродукт» и перейдя в 1995 г. в госорганы, Магомедов нарушил запреты на занятие коммерческой деятельностью. Преобразовав госпредприятие в частное, он разделил его, переоформив активы на родственников и подконтрольные фирмы. Таким образом они стали собственниками группы компаний, владеющей единственным на российском побережье Каспийского моря нефтеперевалочным комплексом.
26 июля Советский райсуд Махачкалы уже удовлетворил иск Генпрокуратуры, изъяв в доход государства 100% долей в уставных капиталах ряда обществ, включая ООО «Каспетролсервис» (бывшее ОАО «Дагнефтепродукт»), а также объекты недвижимости нефтебазы. В ходе дополнительных проверок было установлено, что часть коррупционных доходов Магомедов направил на покупку высоколиквидной недвижимости. Речь идет о 53 объектах кадастровой стоимостью свыше 500 млн руб. (рыночной – более 1 млрд руб.): земельных участках, жилой и коммерческой недвижимости в Дагестане, Ставропольском крае и Москве. Номинальными владельцами этого имущества в период с 2000 по 2023 г. стали 16 родственников экс-чиновника.
Магомед-Султан Магомедов был уволен с поста госсекретаря Дагестана 1 июля в связи с утратой доверия. По данным издания, его оставили под подпиской о невыезде.
6 августа «Ведомости» писали, что ФСБ РФ совместно с Генпрокуратурой и МВД пресекла крупную мошенническую схему, в рамках которой у государства было похищено федеральное нефтеперевалочное предприятие «Дагнефтепродукт».