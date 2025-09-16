Генпрокуратура решила конфисковать имущество экс-госсекретаря Дагестана

Новый антикоррупционный иск к Магомед-Султану Магомедову был инициирован генпрокурором Игорем Красновым и подан 11 сентября в Советский районный суд Махачкалы. В документе указывается, что, возглавляя с 1991 г. дагестанское государственное объединение «Дагнефтепродукт» и перейдя в 1995 г. в госорганы, Магомедов нарушил запреты на занятие коммерческой деятельностью. Преобразовав госпредприятие в частное, он разделил его, переоформив активы на родственников и подконтрольные фирмы. Таким образом они стали собственниками группы компаний, владеющей единственным на российском побережье Каспийского моря нефтеперевалочным комплексом.