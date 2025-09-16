Газета
Главная / Общество /

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налоговыми декларациями

Ведомости

Мошенники начали применять двухэтапную схему обмана, связанную с налоговыми декларациями, в которых якобы обнаружены ошибки, а затем вовлекать жертв в противоправную деятельность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками ФНС, звонят самозанятым или индивидуальным предпринимателям и утверждают, что в их декларации выявлены неточности. Когда человек вступает в диалог и сообщает код, якобы необходимый для «исправления ошибки», преступники приводят в действие стандартную схему: сообщают жертве, что с ее счета были переведены средства на финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ) и якобы заведено уголовное дело. После этого человека под предлогом сотрудничества с правоохранительными органами втягивают в преступную деятельность.

Как пояснил собеседник агентства, жертв заставляют выполнять различные поручения, связанные с переводом денег или работой курьера: забирать средства у других обманутых лиц и перечислять их на счета мошенников. Выполнение таких противоправных поручений грозит возбуждением реального уголовного дела, предупредили правоохранители. Тот факт, что человек считал, что помогает правоохранителям, не освободит его от ответственности.

В МВД предупредили о фейковых документах в схемах мошенников

Общество

Источник ТАСС подчеркнул, что налоговые инспекторы никогда не запрашивают коды из сообщений и не звонят на мобильные телефоны. При поступлении подобного звонка нужно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в налоговую инспекцию.

12 сентября в профильном управлении МВД России предупредили, что мошенники часто используют поддельные документы на сайтах объявлений, поэтому не стоит доверять фото пользователей с накладными или паспортом и переводить деньги без проверки. Было отмечено, что подготовка таких документов сейчас не вызывает трудностей и фото становятся частью мошеннических схем.

