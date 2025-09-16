Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налоговыми декларациями
Мошенники начали применять двухэтапную схему обмана, связанную с налоговыми декларациями, в которых якобы обнаружены ошибки, а затем вовлекать жертв в противоправную деятельность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками ФНС, звонят самозанятым или индивидуальным предпринимателям и утверждают, что в их декларации выявлены неточности. Когда человек вступает в диалог и сообщает код, якобы необходимый для «исправления ошибки», преступники приводят в действие стандартную схему: сообщают жертве, что с ее счета были переведены средства на финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ) и якобы заведено уголовное дело. После этого человека под предлогом сотрудничества с правоохранительными органами втягивают в преступную деятельность.
Как пояснил собеседник агентства, жертв заставляют выполнять различные поручения, связанные с переводом денег или работой курьера: забирать средства у других обманутых лиц и перечислять их на счета мошенников. Выполнение таких противоправных поручений грозит возбуждением реального уголовного дела, предупредили правоохранители. Тот факт, что человек считал, что помогает правоохранителям, не освободит его от ответственности.
Источник ТАСС подчеркнул, что налоговые инспекторы никогда не запрашивают коды из сообщений и не звонят на мобильные телефоны. При поступлении подобного звонка нужно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в налоговую инспекцию.
12 сентября в профильном управлении МВД России предупредили, что мошенники часто используют поддельные документы на сайтах объявлений, поэтому не стоит доверять фото пользователей с накладными или паспортом и переводить деньги без проверки. Было отмечено, что подготовка таких документов сейчас не вызывает трудностей и фото становятся частью мошеннических схем.