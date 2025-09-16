Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налоговыми декларациями

Злоумышленники, представляясь сотрудниками ФНС, звонят самозанятым или индивидуальным предпринимателям и утверждают, что в их декларации выявлены неточности. Когда человек вступает в диалог и сообщает код, якобы необходимый для «исправления ошибки», преступники приводят в действие стандартную схему: сообщают жертве, что с ее счета были переведены средства на финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ) и якобы заведено уголовное дело. После этого человека под предлогом сотрудничества с правоохранительными органами втягивают в преступную деятельность.