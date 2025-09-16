ФСБ пресекла посредничество во взятках за госпитализацию из зоны спецоперации
Сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли посредничество во взяточничестве. Фигуранты, граждане РФ, предлагали военнослужащим из зоны спецоперации организовать госпитализацию и увольнение по фиктивному медицинскому диагнозу за 3,5 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным спецслужбы, фигуранты обещали военнослужащим за денежное вознаграждение организовать увольнение якобы при мнимом содействии сотрудников ФСБ.
Военное следственное управление СК России по Ленинградскому военному округу возбудило в отношении подозреваемых уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления их возможной причастности к аналогичным эпизодам в регионе, а также поиск всех пострадавших от их противоправных действий.
10 сентября в профильном управлении МВД России сообщили, что мошенники обманывают вдов участников спецоперации, похищая деньги под предлогом помощи в получении выплат и наград. Аферисты применяют схемы, включающие звонки от «сотрудников» и угрозы уголовного преследования. В одном из случаев у вдовы похитили 3 млн руб., которые являлись выплатами по случаю потери кормильца.