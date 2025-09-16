ФСБ пресекла посредничество во взятках за госпитализацию из зоны спецоперации

Военное следственное управление СК России по Ленинградскому военному округу возбудило в отношении подозреваемых уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления их возможной причастности к аналогичным эпизодам в регионе, а также поиск всех пострадавших от их противоправных действий.