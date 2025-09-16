Газета
Главная / Общество /

Путин поздравил Петросяна с 80-летием

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Театра эстрадных миниатюр Евгения Петросяна с юбилеем. Народному артисту РСФСР исполнилось 80 лет, сообщается в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что в РФ и за рубежом Петросяна знают как «замечательного артиста», а также высоко ценят его «мастерство и талант импровизатора, неподражаемый юмор и обаяние, безграничную преданность избранной профессии».

«Желаю вам здоровья, вдохновения и творческого долголетия», – сказал Путин.

Фото.

Заслуженный юморист: творческий путь Евгения Петросяна

Общество / Фото

Евгений Петросян (настоящая фамилия – Петросянц) родился 16 сентября 1945 г. в Баку. В 1985 г. он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а спустя шесть лет – народного. В 1995 г. Петросян был удостоен ордена Почета за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области искусства и культуры. Имеет почетную грамоту от президента. В 2020 г. Петросян был внесен в Книгу рекордов России как артист, создавший наибольшее количество выпусков авторских юмористических телепередач (1441).

