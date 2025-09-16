Клещи активизировались в Москве из-за прохлады и влажности
Осенняя прохлада и высокая влажность спровоцировали рост активности клещей в Москве, сообщили экологи департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Экологи отмечают, что так называемая «вторая волна» активности начинается в конце августа и может продолжаться до ноября, пока первые устойчивые заморозки не отправят паразитов в зимнюю спячку.
Поэтому жителям Москвы напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности при отдыхе на природе. Рекомендуется носить одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, головные уборы, заправлять брюки в высокую обувь и использовать репелленты. После прогулок на природе специалисты советуют внимательно проверять одежду и открытые участки тела.
26 июня сообщалось, что клещевой энцефалит расширил географию распространения. С 2020 по 2025 г. государственные и муниципальные структуры закупили более 1600 партий вакцин против вируса на общую сумму 7,5 млрд руб. По данным «Тендерскопа», зона риска смещается и расширяется: в 2024 г. в перечень эндемичных территорий впервые были включены районы Якутии, также зараженных клещей выявили на Камчатке. Специалисты связывают это с изменением климата и миграцией членистоногих.