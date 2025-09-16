Минтруд хочет изменить правила расчета больничных и декретных выплат
Минтруд и Соцфонд России разрабатывают изменения в правила расчета пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам для сотрудников, работающих у нескольких работодателей. Об этом заявила директор департамента развития социального страхования ведомства Людмила Чикмачева на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ), передает РБК.
Сейчас при трудоустройстве у одних и тех же страхователей в течение двух лет работник получает выплаты по каждому месту работы. Если сотрудник трудится у нескольких работодателей, но за последние два года был занят у других страхователей, то пособие выплачивается только у одного страхователя по выбору работника. Выплата рассчитывается из среднего заработка за два предшествующих календарных года, но есть минимальные и максимальные пороги. В текущем году суммы пособия по беременности и родам за 140 дней должны быть не ниже 103 300 руб. и не выше 794 300 руб.
По словам Чикмачевой, один из рассматриваемых вариантов – выплата единого пособия и расчет его размера с учетом суммирования двух взносооблагаемых баз по страховым взносам.
Это обеспечит учет всего заработка при расчете выплат без потерь для работника. В настоящее время инициатива находится на стадии проработки изменений в законодательство и оценки финансовых последствий для бюджета Социального фонда.
4 сентября Минздрав РФ опроверг сообщения о том, что с 1 сентября изменился порядок оформления больничных листов. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что возможные изменения пока находятся на стадии обсуждения и межведомственной проработки. Перед этим «Коммерсантъ» писал, что якобы с 1 сентября вступает в силу новый порядок: если гражданин получал больничный четыре раза за полгода, документ можно будет оформить максимум на три дня, а продлевать его сможет только врачебная комиссия.