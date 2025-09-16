Минтруд хочет изменить правила расчета больничных и декретных выплат

Сейчас при трудоустройстве у одних и тех же страхователей в течение двух лет работник получает выплаты по каждому месту работы. Если сотрудник трудится у нескольких работодателей, но за последние два года был занят у других страхователей, то пособие выплачивается только у одного страхователя по выбору работника. Выплата рассчитывается из среднего заработка за два предшествующих календарных года, но есть минимальные и максимальные пороги. В текущем году суммы пособия по беременности и родам за 140 дней должны быть не ниже 103 300 руб. и не выше 794 300 руб.