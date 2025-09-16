Газета
Главная / Общество /

Мишустин: на строительство скоростных дорог направят свыше 1 трлн рублей

Ведомости

В ближайшие шесть лет на строительство скоростных автодорог в России выделят более 1 трлн руб. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, обновление дорожной сети в рамках отраслевого плана стало рекордным по объему намеченных работ в новейшей истории. Особое внимание уделяется скоростным трассам, которые позволяют значительно сократить время в пути, стимулируют развитие городов и поселков, создают рабочие места.

До 2030 г. планируется построить не менее 50 обходов населенных пунктов и сформировать новые транспортные коридоры в южном и восточном направлениях. Ключевым проектом станет трасса «Россия», которая соединит Санкт-Петербург и Владивосток. В июле движение по маршруту в формате «бесшовного» было продлено до Екатеринбурга, следующим этапом станет Западная Сибирь.

«Объездные пути помогут разгрузить города от транзитного потока, повысить трафик на сквозных магистралях и улучшить логистику межрегиональных перевозок», – отметил глава правительства.

Общая протяженность скоростных дорог в стране приближается к 9000 км. Через шесть лет этот показатель превысит 10 000 км. В перспективе власти намерены ежегодно вводить не менее 700 км новых участков таких дорог.

13 августа стало известно, что беспилотный грузовик впервые преодолел маршрут Санкт-Петербург – Казань протяженностью 1600 км за 24 часа, двигаясь по скоростным трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток».

