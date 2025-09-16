Мишустин: на строительство скоростных дорог направят свыше 1 трлн рублей

До 2030 г. планируется построить не менее 50 обходов населенных пунктов и сформировать новые транспортные коридоры в южном и восточном направлениях. Ключевым проектом станет трасса «Россия», которая соединит Санкт-Петербург и Владивосток. В июле движение по маршруту в формате «бесшовного» было продлено до Екатеринбурга, следующим этапом станет Западная Сибирь.