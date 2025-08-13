Беспилотный грузовик впервые преодолел путь от Санкт-Петербурга до Казани

Это первый автономный грузовик, проехавший по указанному маршруту. На него транспортное средство затратило 24 часа, двигаясь по скоростным трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток». Водители обычных грузовиков должны соблюдать режим и чередовать поездку и отдых, поэтому обычно рейс по этому маршруту занимает около 58 часов. Беспилотный транспорт, согласно тестовой поездке, может сократить время дороги почти в 2,5 раза.