Технологии

Беспилотный грузовик впервые преодолел путь от Санкт-Петербурга до Казани

Ведомости

Беспилотный грузовик, в котором присутствовали только инженеры, а не водители, проехал расстояние в 1600 км. Его путь прошел от Санкт-Петербурга до Казани, сообщила компания-производитель Navio, передает «РИА Новости».

Это первый автономный грузовик, проехавший по указанному маршруту. На него транспортное средство затратило 24 часа, двигаясь по скоростным трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток». Водители обычных грузовиков должны соблюдать режим и чередовать поездку и отдых, поэтому обычно рейс по этому маршруту занимает около 58 часов. Беспилотный транспорт, согласно тестовой поездке, может сократить время дороги почти в 2,5 раза.

У тягача есть специальное компьютерное зрение, которое позволяет ему видеть помехи на дороге, в том числе движущиеся рядом автомобили. Вся информация выводится на экран. Он также способен определить, сколько полос имеет та или иная трасса в обоих направлениях.

В июне министр транспорта Андрей Никитин, тогда занимавший должность замглавы транспортного ведомства, заявил, что беспилотные такси смогут появиться на городских дорогах не раньше, чем после 2030 г. Он подчеркнул, что перед запуском технологии потребуется тщательно отработать все технические и организационные аспекты, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

