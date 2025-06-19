Беспилотные такси выйдут на городские дороги после 2030 года

В апреле Минтранс сообщал, что беспилотные автомобили на российские дороги общего пользования планируется вывести к 2027 г. Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии. Для этого разработана «Дорожная карта» до 2028 г. Предстоит создать единые правила и инфраструктуру для использования автономного транспорта.