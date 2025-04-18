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/ Авто

Минтранс: беспилотные автомобили появятся на дорогах России к 2027 году

Ведомости

Беспилотные автомобили на российские дороги общего пользования планируется вывести к 2027 г. Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии, сообщается в Telegram-канале Минтранса.

Для этого разработана «Дорожная карта» до 2028 г. Предстоит создать единые правила и инфраструктуру для использования автономного транспорта. Нормативная база должна обеспечить безопасность движения, а от качества дорог, оснащения умными датчиками и интеграции с цифровыми платформами зависит успех масштабирования проекта, отметили в ведомстве.

Внедрение беспилотников в РФ началось примерно в 2018 г., когда в Москве появились первые такие автомобили. В декабре 2022 г. правительство запустило экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных легковых и грузовых автомобилей в 38 регионах страны. Он был принят после обращения «Сберавтотеха», «Газпромнефть-Снабжения», НПО «Старлайн», «Яндекс.Испытаний» и «Бейстрек рус», уточнял тогда кабмин.

В мае 2024 г. министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на киберфестивале Positive Hack Days Fest заявил, что беспилотные автомобили станут широко использоваться на российских дорогах через пять-семь лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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