Минтранс: беспилотные автомобили появятся на дорогах России к 2027 году
Беспилотные автомобили на российские дороги общего пользования планируется вывести к 2027 г. Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии, сообщается в Telegram-канале Минтранса.
Для этого разработана «Дорожная карта» до 2028 г. Предстоит создать единые правила и инфраструктуру для использования автономного транспорта. Нормативная база должна обеспечить безопасность движения, а от качества дорог, оснащения умными датчиками и интеграции с цифровыми платформами зависит успех масштабирования проекта, отметили в ведомстве.
Внедрение беспилотников в РФ началось примерно в 2018 г., когда в Москве появились первые такие автомобили. В декабре 2022 г. правительство запустило экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных легковых и грузовых автомобилей в 38 регионах страны. Он был принят после обращения «Сберавтотеха», «Газпромнефть-Снабжения», НПО «Старлайн», «Яндекс.Испытаний» и «Бейстрек рус», уточнял тогда кабмин.
В мае 2024 г. министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на киберфестивале Positive Hack Days Fest заявил, что беспилотные автомобили станут широко использоваться на российских дорогах через пять-семь лет.