Минтранс: беспилотные автомобили появятся на дорогах России к 2027 году

Внедрение беспилотников в РФ началось примерно в 2018 г., когда в Москве появились первые такие автомобили. В декабре 2022 г. правительство запустило экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных легковых и грузовых автомобилей в 38 регионах страны. Он был принят после обращения «Сберавтотеха», «Газпромнефть-Снабжения», НПО «Старлайн», «Яндекс.Испытаний» и «Бейстрек рус», уточнял тогда кабмин.