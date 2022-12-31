Газета
Технологии

Экспериментальный правовой режим для беспилотных авто запустили в 38 регионах

Ведомости

Правительство России запустило экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации беспилотных легковых и грузовых автомобилей в 38 регионах страны, говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

«Эксперимент станет самым масштабным на территории России и позволит реализовать технологию беспилотного транспорта в рамках различных климатических и дорожных условий от Крыма до Хабаровского края. В нем уже в самом начале участвуют 38 регионов и планируется использовать различные беспилотные транспортные средства от нескольких инициаторов», – заявил замглавы Минэка Максим Колесников.

В ведомстве пояснили, что ЭПР был принят после обращения «Сберавтотеха», «Газпромнефть-Снабжения», НПО «Старлайн», «Яндекс.Испытаний» и «Бейстрек рус». ЭПР учитывает все необходимые гарантии безопасности, проверенные при реализации уже действующих экспериментов в сфере эксплуатации беспилотных авто, добавили там. Проведение ЭПР позволит подготовить основу для дальнейшего общего регулирования отрасли в России, заключили в Минэке.

В конце 2018 г. правительство запустило эксперимент по тестированию автомобилей-беспилотников на дорогах общего пользования – им разрешено ездить в ряде территорий Москвы и Татарстана, но только с испытателем за рулем. Позднее, в 2020 г., действие эксперимента было расширено на 11 регионов. Участие в нем принимают «Яндекс», «Камаз», МАДИ, КБ «Аврора», «Иннополис», НПО «Старлайн» и др.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск эксперимента с использованием беспилотных автомобилей также на скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных