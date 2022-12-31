Экспериментальный правовой режим для беспилотных авто запустили в 38 регионах

В конце 2018 г. правительство запустило эксперимент по тестированию автомобилей-беспилотников на дорогах общего пользования – им разрешено ездить в ряде территорий Москвы и Татарстана, но только с испытателем за рулем. Позднее, в 2020 г., действие эксперимента было расширено на 11 регионов. Участие в нем принимают «Яндекс», «Камаз», МАДИ, КБ «Аврора», «Иннополис», НПО «Старлайн» и др.