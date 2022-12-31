Экспериментальный правовой режим для беспилотных авто запустили в 38 регионах
Правительство России запустило экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации беспилотных легковых и грузовых автомобилей в 38 регионах страны, говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.
«Эксперимент станет самым масштабным на территории России и позволит реализовать технологию беспилотного транспорта в рамках различных климатических и дорожных условий от Крыма до Хабаровского края. В нем уже в самом начале участвуют 38 регионов и планируется использовать различные беспилотные транспортные средства от нескольких инициаторов», – заявил замглавы Минэка Максим Колесников.
В ведомстве пояснили, что ЭПР был принят после обращения «Сберавтотеха», «Газпромнефть-Снабжения», НПО «Старлайн», «Яндекс.Испытаний» и «Бейстрек рус». ЭПР учитывает все необходимые гарантии безопасности, проверенные при реализации уже действующих экспериментов в сфере эксплуатации беспилотных авто, добавили там. Проведение ЭПР позволит подготовить основу для дальнейшего общего регулирования отрасли в России, заключили в Минэке.
В конце 2018 г. правительство запустило эксперимент по тестированию автомобилей-беспилотников на дорогах общего пользования – им разрешено ездить в ряде территорий Москвы и Татарстана, но только с испытателем за рулем. Позднее, в 2020 г., действие эксперимента было расширено на 11 регионов. Участие в нем принимают «Яндекс», «Камаз», МАДИ, КБ «Аврора», «Иннополис», НПО «Старлайн» и др.
В конце ноября президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск эксперимента с использованием беспилотных автомобилей также на скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург.