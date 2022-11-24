Путин анонсировал эксперимент с беспилотными авто на трассе Москва — Петербург
На скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург скоро будет запущен эксперимент с использованием беспилотных автомобилей, сообщил президент РФ Владимир Путин на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
«Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. И больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем. В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва — Петербург», – приводит его слова ТАСС.
На конференции президент также заявил о необходимости обеспечить в России массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы в течение ближайших десяти лет. По его словам, Россия по некоторым направлениям в сфере разработки ИИ идет «на шаг впереди некоторых других стран». Во время конференции Путин попросил правительство и компании изменить требования и нормы, которые препятствуют внедрению искусственного интеллекта.
С конца 2018 г. правительство проводит эксперимент по тестированию автомобилей-беспилотниклв на дорогах общего пользования – им разрешено ездить на ряде территорий Москвы и Татарстана, но только с испытателем за рулем. Позднее, в 2020 г., действие эксперимента было расширено на 11 регионов. Участие в нем принимают «Яндекс», «Камаз», МАДИ, КБ «Аврора», «Иннополис», НПО «Старлайн» и др.
Международная онлайн-конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта», или AI Journey 2022, проходит в Москве с 23 по 24 ноября. Организатором мероприятия выступает Сбербанк.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.