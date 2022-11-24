Путин анонсировал эксперимент с беспилотными авто на трассе Москва — Петербург

На конференции президент также заявил о необходимости обеспечить в России массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы в течение ближайших десяти лет. По его словам, Россия по некоторым направлениям в сфере разработки ИИ идет «на шаг впереди некоторых других стран». Во время конференции Путин попросил правительство и компании изменить требования и нормы, которые препятствуют внедрению искусственного интеллекта.