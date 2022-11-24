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Путин анонсировал эксперимент с беспилотными авто на трассе Москва — Петербург

Ведомости

На скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург скоро будет запущен эксперимент с использованием беспилотных автомобилей, сообщил президент РФ Владимир Путин на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. И больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем. В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва — Петербург», – приводит его слова ТАСС.

На конференции президент также заявил о необходимости обеспечить в России массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы в течение ближайших десяти лет. По его словам, Россия по некоторым направлениям в сфере разработки ИИ идет «на шаг впереди некоторых других стран». Во время конференции Путин попросил правительство и компании изменить требования и нормы, которые препятствуют внедрению искусственного интеллекта.

С конца 2018 г. правительство проводит эксперимент по тестированию автомобилей-беспилотниклв на дорогах общего пользования – им разрешено ездить на ряде территорий Москвы и Татарстана, но только с испытателем за рулем. Позднее, в 2020 г., действие эксперимента было расширено на 11 регионов. Участие в нем принимают «Яндекс», «Камаз», МАДИ, КБ «Аврора», «Иннополис», НПО «Старлайн» и др.

Международная онлайн-конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта», или AI Journey 2022, проходит в Москве с 23 по 24 ноября. Организатором мероприятия выступает Сбербанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных