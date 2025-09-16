Госдума одобрила повышение штрафов за нарушение правил перевозки детей

В пояснительной записке к проекту отмечается, что ужесточение ответственности направлено на снижение числа ДТП с участием детей-пассажиров. При общем сокращении аварийности в 2024 г. выросла тяжесть последствий: по состоянию на 12 сентября в авариях погибло 17 детей, что на 21% больше, чем годом ранее. Статистика также фиксирует рост числа нарушений правил перевозки детей – с 504 000 постановлений в 2020 г. до более чем 656 000 в 2023 г.