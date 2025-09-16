Госдума одобрила повышение штрафов за нарушение правил перевозки детей
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает двукратное увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
Поправки вносятся в ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. За такие нарушения гражданам будет грозить штраф в размере 5000 руб. вместо нынешних 3000 руб., должностным лицам – 50 000 руб. вместо 25 000 руб., а юридическим лицам – 200 000 руб. вместо 100 000 руб.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что ужесточение ответственности направлено на снижение числа ДТП с участием детей-пассажиров. При общем сокращении аварийности в 2024 г. выросла тяжесть последствий: по состоянию на 12 сентября в авариях погибло 17 детей, что на 21% больше, чем годом ранее. Статистика также фиксирует рост числа нарушений правил перевозки детей – с 504 000 постановлений в 2020 г. до более чем 656 000 в 2023 г.
Авторы инициативы считают, что повышение штрафов вместе с просветительской работой в школах и усилением контроля со стороны ГИБДД поможет лучше защитить жизнь и здоровье детей.
С 1 сентября в России вступили в силу изменения в ПДД, ужесточающие требования к перевозке детей. Как сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, теперь нельзя использовать различные адаптеры, лямки и бескаркасные автокресла. Штраф за нарушение новых правил составит 3000 руб. для физических лиц и 100 000 руб. для юридических лиц, включая такси. Парламентарий подчеркнула, что теперь все такси обязаны использовать только сертифицированные автокресла.