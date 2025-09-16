Приказ о присоединении академии к МГИМО 15 сентября подписал глава МИДа Сергей Лавров. Объединение (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) должно завершиться к 31 января 2026 г. Решение реализуется во исполнение поручения президента Владимира Путина. Глава страны отмечал, что реорганизация создаст единый университетский центр, укрепит практико-ориентированное образование и исследования в дипломатии, международной безопасности, цифровых технологиях, нейролингвистике и климатической повестке.