Преподавателям и студентам Дипакадемии МИДа предложены места в МГИМО

Ведомости

Всем преподавателям и учащимся Дипломатической академии МИДа после реорганизации предложены места в МГИМО. Об этом «Ведомостям» сообщили в МИДе.

«Такими ценными специалистами грех разбрасываться», – пояснили в министерстве.

Приказ о присоединении академии к МГИМО 15 сентября подписал глава МИДа Сергей Лавров. Объединение (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) должно завершиться к 31 января 2026 г. Решение реализуется во исполнение поручения президента Владимира Путина. Глава страны отмечал, что реорганизация создаст единый университетский центр, укрепит практико-ориентированное образование и исследования в дипломатии, международной безопасности, цифровых технологиях, нейролингвистике и климатической повестке.

В составе МГИМО появится отдельное подразделение – «Дипломатическая академия МГИМО МИД России», которое займется переподготовкой и повышением квалификации специалистов для органов власти и управления. Также продолжится исследовательская и издательская деятельность академии.

