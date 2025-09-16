Газета
Телеграм
Главная / Общество /

МВД: мошенники придумали новую схему, вынуждая жертв самим звонить аферистам

Ведомости

Мошенники начали использовать новую уловку, убеждая граждан самостоятельно звонить злоумышленникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, преступники рассылают поддельные документы или тревожные сообщения, в которых указывают номер телефона для «срочной связи». «Многие, решив проверить поступившую информацию, сами звонят по указанному номеру и тем самым выходят на контакт с аферистами», – отметила Волк.

В МВД подчеркнули, что такая схема позволяет мошенникам обходить защитные системы банков и операторов связи, рассчитанные на блокировку подозрительных входящих звонков.

Сообщения с предложением перезвонить могут поступать через мессенджеры, электронную почту, SMS и даже обычные письма. Чаще всего они содержат информацию о якобы взломе аккаунтов, необходимости заменить документы, банковские карты или сим-карты, оплатить услуги или штрафы.

«Важно помнить: даже если в сообщении указывают ваши персональные данные – имя, отчество или другие сведения, всегда проверяйте подлинность информации и личность отправителя», – подчеркнула Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что мошенники начали применять двухэтапную схему обмана, связанную с налоговыми декларациями, в которых якобы обнаружены ошибки, а затем вовлекать жертв в противоправную деятельность. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ФНС, звонят самозанятым или индивидуальным предпринимателям и утверждают, что в их декларации выявлены неточности.

