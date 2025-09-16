Газета
Общество

Ведущими на «Интервидении 2025» станут модель из Индии и телеведущий из КНР

Ведомости

Музыкальный конкурс «Интервидение 2025» проведут индийская актриса и модель Стэфи Патель, а также китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй, сообщила в Telegram-канале пресс-служба конкурса.

Патель снимается в кино, представляя Индию в различных проектах по всему миру. Она также выиграла международный ежегодный конкурс красоты Miss Teen International и стала финалисткой национального конкурса красоты Femina Miss India.

Лэй представляет такие бренды, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что очередность выступлений стран на «Интервидении» показывает всемирный охват конкурса. «Откроет шоу Куба, а завершит – Индия», – пояснил глава внешнеполитического ведомства. Он добавил, что всего участниками конкурса станут исполнители из 23 стран – из государств СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Африки, Азии. 

