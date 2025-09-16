Ведущими на «Интервидении 2025» станут модель из Индии и телеведущий из КНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что очередность выступлений стран на «Интервидении» показывает всемирный охват конкурса. «Откроет шоу Куба, а завершит – Индия», – пояснил глава внешнеполитического ведомства. Он добавил, что всего участниками конкурса станут исполнители из 23 стран – из государств СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Африки, Азии.