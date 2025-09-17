В ГД напомнили о переносе крайнего срока оплаты ЖКУ на середину месяца
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Соответствующее изменение вступит в силу с 1 марта 2026 г., напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») в беседе с ТАСС.
По словам парламентария, цель нововведения – удобство и комфорт граждан, которые зачастую получают зарплату не в первые числа месяца.
«Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты», – обратил внимание Колунов.
Депутат добавил, что перенос крайнего срока оплаты позволит россиянам избежать просрочек и начисления пени. После 1 марта 2026 г. управляющие компании не смогут устанавливать иной срок внесения платежей за жилое помещение и «коммуналку».
В середине июля первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев информировал, что с 1 марта 2026 г. дату предоставления квитанций за ЖКХ перенесут с 1-го на 5-е число месяца. По его словам, перенос сроков требуется для исключения задержек.