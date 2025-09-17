В ГД напомнили о переносе крайнего срока оплаты ЖКУ на середину месяца

В середине июля первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев информировал, что с 1 марта 2026 г. дату предоставления квитанций за ЖКХ перенесут с 1-го на 5-е число месяца. По его словам, перенос сроков требуется для исключения задержек.