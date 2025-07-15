В 2026 году в РФ изменится срок предоставления квитанций за ЖКУ

По словам Кошелева, перенос сроков необходим для исключения задержек. Он подчеркнул, что в стране будет сформирован четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ. Нововведение депутат назвал шагом к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, учитывающей реальные финансовые циклы и повседневную жизнь людей.