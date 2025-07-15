В 2026 году в РФ изменится срок предоставления квитанций за ЖКУ
В России с 1 марта 2026 г. изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ. Дата будет перенесена с 1-го на 5-е число месяца, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев «РИА Новости».
По словам Кошелева, перенос сроков необходим для исключения задержек. Он подчеркнул, что в стране будет сформирован четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ. Нововведение депутат назвал шагом к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, учитывающей реальные финансовые циклы и повседневную жизнь людей.
9 июля в Генпрокуратуре сообщили, что глава ведомства Игорь Краснов поручил проверить правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги, произошедшего с 1 июля. Рост платежей вызвал общественный резонанс и критику в СМИ. Отмечалось, что средняя индексация тарифов составила 11,9%, но в ряде регионов платежи выросли существенно сильнее.