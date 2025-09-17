Эксперт: большинство россиян с 10 и более кредитами не имеют стабильного дохода
Наибольший процент граждан с 10 и более кредитами (6% от общего числа заемщиков) не имеют официального стабильного заработка. Об этом «Ведомостям» сообщила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
По ее словам, такая ситуация может указывать на критическое финансовое положение, при котором заемщик вынужден брать новые кредиты для погашения предыдущих и долги стремительно растут подобно снежному кому. По словам Лазаревой, такая ситуация характерна для заемщиков с серьезными трудностями в личном финансовом планировании, критически низким уровнем финансовой и правовой грамотности, а также склонностью к импульсивным долгам.
Согласно данным проекта «За права заемщиков», 28% граждан страны тратят большую часть своих доходов на обслуживание долгов – вплоть до 100% доходов. 22% направляют на погашение кредитов 30–50% своего дохода, и 45% заемщиков считают, что имеют невысокий уровень закредитованности, т. е. выплаты составляют менее 30% их ежемесячного дохода.
Проблема сохраняется, несмотря на меры Банка России по ограничению кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Как ранее сообщалось, 22% россиян не могут платить по кредитам, а 18,5% заемщиков тратят на платежи более половины своего бюджета.