Эксперт: большинство россиян с 10 и более кредитами не имеют стабильного дохода

По ее словам, такая ситуация может указывать на критическое финансовое положение, при котором заемщик вынужден брать новые кредиты для погашения предыдущих и долги стремительно растут подобно снежному кому. По словам Лазаревой, такая ситуация характерна для заемщиков с серьезными трудностями в личном финансовом планировании, критически низким уровнем финансовой и правовой грамотности, а также склонностью к импульсивным долгам.