Суд арестовал первого замминистра строительства ДНР по делу о мошенничестве

Ведомости

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО первого замминистра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлию Мерваезову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Мерваезова проведет под стражей два месяца. По данным правоохранительных органов ее задержали в Пятигорске, затем доставили в Москву. На данный момент ей вменяют два эпизода хищений.

Как уточнил собеседник агентства, Мерваезова проходит по делу экс- главы Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ № 8) Вадима Выгулярного, которому вменяют крупное мошенничество.

В середине июля суд арестовал Выгулярного на два месяца. Он также исполнял обязанности советника гендиректора АО «Оргэнергострой». Главное военно-строительное управление № 8 до реорганизации осуществляло строительство жилых и нежилых зданий для нужд Минобороны России.

