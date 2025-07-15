Бывшего главу ГВСУ № 8 Выгулярного арестовали по обвинению в мошенничестве

3 июля на имущество Кожевникова наложили арест. По данным следствия, с 2018 по 2020 г. госзаказчик и коммерческие организации заключили многомиллионные контракты на строительство объектов в Калининградской области. Обязанности по контролю за работами возлагались на Кожевникова. За это время он получил от представителей организаций взятки в виде денег и имущества за выдачу заключений о разрешении ввода объектов в эксплуатацию.