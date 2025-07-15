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Бывшего главу ГВСУ № 8 Выгулярного арестовали по обвинению в мошенничестве

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) Вадима Выгулярного по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

Выгулярный обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Он также исполнял обязанности советника генерального директора АО «Оргэнергострой». Главное военно-строительное управление № 8 до реорганизации осуществляло строительство жилых и нежилых зданий для нужд Минобороны России.

В апреле Савеловский суд Москвы арестовал главу управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны Юрия Кожевникова. Он подозревается по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании Кожевникому более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

3 июля на имущество Кожевникова наложили арест. По данным следствия, с 2018 по 2020 г. госзаказчик и коммерческие организации заключили многомиллионные контракты на строительство объектов в Калининградской области. Обязанности по контролю за работами возлагались на Кожевникова. За это время он получил от представителей организаций взятки в виде денег и имущества за выдачу заключений о разрешении ввода объектов в эксплуатацию.

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