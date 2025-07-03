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На имущество начальника отдела управления стройнадзора Минобороны наложили арест

Ведомости

На имущество главы управления Государственного строительного надзора главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны Юрия Кожевникова наложили арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное военное следственное управления Следственного комитета (СК) РФ.

Кожевникова обвиняют в получении взяток в ходе выполнения оборонного госзаказа. По данным следствия, с 2018 по 2020 г. госзаказчик и коммерческие организации заключили многомиллионные контракты на строительство объектов в Калининградской области. Обязанности по контролю за работами возлагались на Кожевникова. В этот период он получил от представителей организаций взятки в виде денег и иного имущества за выдачу заключений о разрешении ввода объектов в эксплуатацию.

В СК рассказали, что в результате условия контрактов выполнены не были. Военные следователи наложили арест на имущество Кожевникова, чтобы обеспечить исполнение приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.

5 апреля Савеловский суд Москвы отправил Кожевникова под стражу на месяц и 22 суток. Сообщалось, что он подозревается по п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Тогда суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании ему более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

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