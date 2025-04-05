Суд арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны по делу о взятках

В тот же день 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника военного ведомства Андрея Чекмазова к семи годам лишения свободы по делу о получении взятки в 16 млн руб. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, лишил воинского звания полковника запаса и запретил занимать должности на государственной службе в течение трех лет.