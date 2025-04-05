Суд арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны по делу о взятках
Савеловский суд Москвы отправил под стражу на месяц и 22 суток главу управления Государственного строительного надзора главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России Юрия Кожевникова по делу о получении взяток. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Кожевников подозревается по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании ему более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.
4 апреля Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России Андрея Протасова по делу о взятке. Протасов пробудет под арестом два месяца.
В тот же день 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника военного ведомства Андрея Чекмазова к семи годам лишения свободы по делу о получении взятки в 16 млн руб. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, лишил воинского звания полковника запаса и запретил занимать должности на государственной службе в течение трех лет.