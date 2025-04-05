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Суд арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны по делу о взятках

Ведомости

Савеловский суд Москвы отправил под стражу на месяц и 22 суток главу управления Государственного строительного надзора главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России Юрия Кожевникова по делу о получении взяток. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Кожевников подозревается по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании ему более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

4 апреля Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России Андрея Протасова по делу о взятке. Протасов пробудет под арестом два месяца.

В тот же день 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника военного ведомства Андрея Чекмазова к семи годам лишения свободы по делу о получении взятки в 16 млн руб. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, лишил воинского звания полковника запаса и запретил занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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