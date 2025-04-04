Суд отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» МО по делу о взятке
Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны Андрея Протасова по делу о взятке. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Протасов подозревается в преступлениях, предусмотренных п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения в виде домашнего ареста. Он пробудет под арестом два месяца.
24 марта Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова. Их обвиняют в растрате и выводе более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Филатов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Иванов был задержан вечером 23 апреля 2024 г. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Ранее защита просила передать дело в Верховный суд РФ для определения подсудности или вернуть его в надзорное ведомство, но суд отказал в удовлетворении ходатайства. Рассмотрение дела будет проходить почти ежедневно, за исключением пятниц.