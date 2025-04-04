Газета
Телеграм
/ Общество

Суд отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» МО по делу о взятке

Ведомости

Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны Андрея Протасова по делу о взятке. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Протасов подозревается в преступлениях, предусмотренных п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения в виде домашнего ареста. Он пробудет под арестом два месяца.

24 марта Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова. Их обвиняют в растрате и выводе более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Филатов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Иванов был задержан вечером 23 апреля 2024 г. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее защита просила передать дело в Верховный суд РФ для определения подсудности или вернуть его в надзорное ведомство, но суд отказал в удовлетворении ходатайства. Рассмотрение дела будет проходить почти ежедневно, за исключением пятниц.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных