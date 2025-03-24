Суд приступил к рассмотрению уголовного дела о коррупции Тимура Иванова

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела о коррупции Тимура ИвановаЭкс-замминистра обороны обвиняется в крупной растрате
Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова. Их обвиняют в растрате и выводе более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Филатов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Иванов был задержан вечером 23 апреля 2024 г. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере).
Ранее защита просила передать дело в Верховный суд РФ для определения подсудности или вернуть его в надзорное ведомство, но суд отказал в удовлетворении ходатайства. Рассмотрение дела будет проходить почти ежедневно, за исключением пятниц.
Если суд решит закрыть процесс после выступления прокурора, оглашения обвинения и позиций подсудимых, то следующее открытое заседание, вероятно, будет посвящено лишь оглашению приговора, сообщает ТАСС. Адвокаты отмечают, что осенью 2025 г. истекает срок уголовного преследования по делу Иванова и Филатова. Дело будет рассматривать судья Сергей Подопригоров.
27 апреля 2024 г. Басманный суд спустя несколько дней после ареста Иванова также арестовал Филатова – его бывшего подчиненного и, по данным «Коммерсанта», руководителя нескольких подведомственных Минобороны компаний. Иванов являлся одним из кураторов ООО «Оборонлогистика», где Филатов работал до 2019 г.