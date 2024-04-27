Бывший подчиненный замминистра обороны Тимура Иванова арестован за растрату
Филатов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
По данным «Коммерсанта», Филатов – бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний. Иванов являлся одним из кураторов ООО «Оборонлогистика», где Филатов работал до 2019 г.
Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение взятки в крупном и особо крупном размере.
Позднее суд арестовал еще двоих фигурантов дела. Так, друг замминистра Сергей Бородин обвиняется в соучастии при получении взятки Ивановым и в получении взятки в особо крупном размере. По данным СПАРК, Бородин является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью. Третьему фигуранту, Александру Фомину, вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он является соучредителем ООО «Олимпситистрой».
По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает.
24 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности своего заместителя.