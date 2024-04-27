Бывший подчиненный замминистра обороны Тимура Иванова арестован за растрату

По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает.