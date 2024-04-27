«РИА Новости»: за первые годы работы в МО семья Иванова купила дом в 1500 кв. м
Семья обвиняемого во взяточничестве замминистра обороны Тимура Иванова за первые годы его работы на должности в Минобороны приобрела жилой дом площадью более 1500 кв. м и раритетный ЗиС. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на декларацию Иванова за 2016 – 2019 гг.
Согласно данным декларации, Иванов с супругой каждый год приобретали новую машину или мотоцикл. В 2016 г. у них в было девять транспортных средств, а к 2019 г. их стало уже 12. В частности, в собственности Иванова числились Chevrolet Suburban и лимузин ЗиС-110. Бывшей супруге Иванова Светлане Захаровой с 2016 г. принадлежали Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.
Дом в 1500 кв. м предположительно был оформлен в 2019 г. на жену Иванова. У самого замминистра в собственности числилась только доля в квартире площадью 44,2 кв. м и квартира в 300 кв. м «в пользовании». У их ребенка с 2016 г. в пользовании находится квартира площадью 350 кв. м в Мексике.
В 2026 г. Иванов задекларировал 14,2 млн руб. официального дохода, в 2017 г. – 11,4 млн руб., в 2018 г. – 13,5 млн руб., в 2019 г. – 14,5 млн руб. Его супруга в 2016 г. заработала 55,4 млн руб., в 2017 г. – 7,3 млн руб., в 2018 г. – 123,1 млн руб., в 2019 г. – 8,3 млн руб.
26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не видел официальных данных о наличии у Иванова дорогостоящей недвижимости. До этого Telegram-канал Shot опубликовал фотографии из предполагаемого особняка Иванова на Рублевке. По оценке издания, стоимость дома составляет 1 млрд руб., его площадь – 1000 кв. м. Данный дом якобы фигурирует в материалах дела как адрес фактического проживания Иванова.
Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере).
Позднее суд арестовал еще двоих фигурантов дела. Так, друг замминистра Сергей Бородин обвиняется в соучастии при получении взятки Ивановым и в получении взятки в особо крупном размере. По данным СПАРК, Бородин является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью. Третьему фигуранту, Александру Фомину, вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным системы «СПАРК Интерфакс», он является соучредителем ООО «Олимпситистрой».
По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает.
24 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности своего заместителя.