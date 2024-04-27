«РИА Новости»: за первые годы работы в МО семья Иванова купила дом в 1500 кв. м

Согласно данным декларации, Иванов с супругой каждый год приобретали новую машину или мотоцикл. В 2016 г. у них в было девять транспортных средств, а к 2019 г. их стало уже 12. В частности, в собственности Иванова числились Chevrolet Suburban и лимузин ЗиС-110. Бывшей супруге Иванова Светлане Захаровой с 2016 г. принадлежали Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.