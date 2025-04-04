Военный суд приговорил экс-сотрудника Минобороны Чекмазова к 7 годам за взятки

24 марта Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова. Их обвиняют в растрате и выводе более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Филатов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Иванов был задержан вечером 23 апреля 2024 г. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра. Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.