Военный суд приговорил экс-сотрудника Минобороны Чекмазова к 7 годам за взятки
235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника Минобороны РФ Андрея Чекмазова к семи годам лишения свободы по делу о получении взятки в 16 млн руб., передает «РИА Новости».
Суд назначил Чекмазову наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, лишил его воинского звания полковника запаса и запретил занимать должности на государственной службе в течение трех лет. В зале суда осужденного взяли под стражу.
4 апреля Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны Андрея Протасова по делу о взятке.
Протасов подозревается в преступлениях, предусмотренных п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения в виде домашнего ареста. Он пробудет под арестом два месяца.
24 марта Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова. Их обвиняют в растрате и выводе более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Филатов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Иванов был задержан вечером 23 апреля 2024 г. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра. Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.