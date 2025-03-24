Экс-замминистра обороны Иванов на суде не признал вину в растрате
Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, обвиняемый по делу о растрате и выводе порядка 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», отказался признать вину. Об этом сообщает ТАСС.
«Вину не признаю», – сказал Иванов.
Обвинения отверг и бывший подчиненный экс-замминистра Антон Филатов. Мосгорсуд закрыл слушание, удовлетворив просьбу прокурора, так как в материалах дела присутствует секретная информация.
Отмечается, что Иванову и Филатову вменяются два эпизода растраты с хищением около 216 млн руб. и легализация свыше 3,92 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Гособвинение считает Иванова организатором преступлений. Сторона гособвинения представлена тремя прокурорами.
Иванова задержали 23 апреля 2024 г. по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). В тот же день министр обороны (на тот момент Сергей Шойгу) отстранил Иванова от должности своего заместителя. 24 апреля Иванов был взят под стражу, а 26 апреля – уволен с поста в связи с утратой доверия. По делу экс-замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. Следствие полагает, что Иванов и Бородин получили взятку размером около 1,185 млрд. руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ.
В начале октября 2024 г. СК вменил Иванову еще одно обвинение: следователи считают, что бывший чиновник перечислил на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» более 3 млрд руб., выданные банком «Интеркоммерц». В ноябре СК вменил Иванову два эпизода особо крупных растрат (ст. 160 УК РФ) и легализацию денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра также обвиняется в эпизодах особо крупной растраты при совершении сделок с паромами по ст. 160 УК РФ.