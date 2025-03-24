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Экс-замминистра обороны Иванов на суде не признал вину в растрате

Ведомости

Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, обвиняемый по делу о растрате и выводе порядка 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», отказался признать вину. Об этом сообщает ТАСС.

«Вину не признаю», – сказал Иванов.

Обвинения отверг и бывший подчиненный экс-замминистра Антон Филатов. Мосгорсуд закрыл слушание, удовлетворив просьбу прокурора, так как в материалах дела присутствует секретная информация.

Отмечается, что Иванову и Филатову вменяются два эпизода растраты с хищением около 216 млн руб. и легализация свыше 3,92 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Гособвинение считает Иванова организатором преступлений. Сторона гособвинения представлена тремя прокурорами.

Иванова задержали 23 апреля 2024 г. по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). В тот же день министр обороны (на тот момент Сергей Шойгу) отстранил Иванова от должности своего заместителя. 24 апреля Иванов был взят под стражу, а 26 апреля – уволен с поста в связи с утратой доверия. По делу экс-замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. Следствие полагает, что Иванов и Бородин получили взятку размером около 1,185 млрд. руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ.

В начале октября 2024 г. СК вменил Иванову еще одно обвинение: следователи считают, что бывший чиновник перечислил на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» более 3 млрд руб., выданные банком «Интеркоммерц». В ноябре СК вменил Иванову два эпизода особо крупных растрат (ст. 160 УК РФ) и легализацию денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра также обвиняется в эпизодах особо крупной растраты при совершении сделок с паромами по ст. 160 УК РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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