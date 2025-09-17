У осужденной экс-судьи Кондрат конфисковали торговый центр и недвижимость

Объекты недвижимости располагались в Брянской области, Крыму, Москве и Подмосковье. Следствие установило, что, работая судьей, Кондрат декларировала только квартиру, где проживала с мужем и сыном, а остальное имущество оформляла на родителей. При этом ее родственники, пенсионеры и бывшие сотрудники Брянского кожно-венерологического диспансера, не имели доходов, достаточных для приобретения такой собственности. В документах указывается на «явную несоразмерность доходов и расходов». В итоге суд обратил имущество в доход государства.