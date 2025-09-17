У осужденной экс-судьи Кондрат конфисковали торговый центр и недвижимость
Московский суд обратил в доход государства имущество бывшей судьи Елены Кондрат, осужденной за посредничество во взяточничестве. Из материалов дела, с которыми ознакомились «РИА Новости», следует, что в список конфискованного вошли торговый центр «Дубрава» в Брянске, дом площадью 525 кв. м в «Милениум парке», три квартиры, 17 земельных участков и 19 нежилых помещений.
Объекты недвижимости располагались в Брянской области, Крыму, Москве и Подмосковье. Следствие установило, что, работая судьей, Кондрат декларировала только квартиру, где проживала с мужем и сыном, а остальное имущество оформляла на родителей. При этом ее родственники, пенсионеры и бывшие сотрудники Брянского кожно-венерологического диспансера, не имели доходов, достаточных для приобретения такой собственности. В документах указывается на «явную несоразмерность доходов и расходов». В итоге суд обратил имущество в доход государства.
Кондрат приговорена к девяти годам колонии в июле 2023 г. По версии следствия, она предлагала судье Арбитражного суда Москвы Елене Махалкиной за $50 000 вынести нужное решение по делу о банкротстве. Передача денег проходила под контролем ФСБ. Подсудимая вину не признала, заявив о провокации.